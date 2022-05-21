Tatvan'da öğrenciler resim sergisi açtı - Haberler

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Tatvan'da öğrenciler resim sergisi açtı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da öğrenciler resim sergisi açtı

Tatvan ilçesinde öğrenciler resim çalışmalarını sergiledi.

Tatvan ilçesinde öğrenciler resim çalışmalarını sergiledi.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları resimleri, Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde sergiledi.

Sergisinin açılışına Kaymakam Tekin Erdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağım Barış Türüdü, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve öğretmenler katıldı.

Davetlilerle sergiyi gezen Kaymakam Erdemir, öğrencileri tebrik etti.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

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