Tatvan'da öğrenciler resim sergisi açtı - Haberler

Tatvan'da öğrenciler resim sergisi açtı
AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan ilçesinde öğrenciler resim çalışmalarını sergiledi.
Tatvan ilçesinde öğrenciler resim çalışmalarını sergiledi.
Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları resimleri, Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde sergiledi.
Sergisinin açılışına Kaymakam Tekin Erdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağım Barış Türüdü, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve öğretmenler katıldı.
Davetlilerle sergiyi gezen Kaymakam Erdemir, öğrencileri tebrik etti.
AA / Servet Taşdemir - Güncel