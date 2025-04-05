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Tatvan'da Nisan ayında kar yağışı etkili olmaya başladı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini kısa süreli kar yağışına bıraktı. Nemrut Kalderası'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi ara ara karla karışık yağmur gördü. Hava durumu, akşam saatlerine kadar yağışlı kalacak.

Tatvan'da kar yağışı etkili olmaya başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, öğle saatlerinden itibaren etkili olana sağanak yağış yerini kısa süreli kar yağışına bıraktı.

Son birkaç gündür yağmurun etkisi altında olan Tatvan'da Nisan ayında kar yağışı etkili olmaya başladı. İlçe merkezinde öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışlar özellikle Nemrut Kalderası ve diğer yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde devam ediyor. İlçe merkezinde zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde devem eden yağışlar saat 15: 00 itibariyle yerini kısa süreli kar yağışına bıraktı. Kısa süreli kar yağışı sonrasında ilçe üzerindeki kara bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başladı. Yüksek kesimler ve yüksek kesimlerde yer alan köyler kar yağışı sonrası tamamen beyaza büründü.

Öte yandan yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, yarın yeniden güneşli havanın etkili olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Güncel
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