Tatvan'da minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde anaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.
Okul bahçesinde başlayan, askeri ve polis araçlarının eşlik ettiği yürüyüş, Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda sona erdi.
Yürüyüşün ardından Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı bahçesinde yapılan törende, şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.