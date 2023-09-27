Tatvan'da Mevlit Kandili Programı Düzenlendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Programa Vali, Milletvekili ve Belediye Başkanı da katıldı.
Tatvan'da Mevlit Kandili programı
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilçe Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Tatvan İbadullah Camiinde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program okunan dualarla sona erdi.
Düzenlenen programa, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kaymakam Dr. Remzi Demir, AK Parti İl Başkanı Av. Kadir Köstekçi, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani de katılım gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel