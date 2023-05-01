Tatvan'da Mayıs ayında kar yağışı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı görenleri şaşırttı.

Bitlis genelinde sabah saatlerinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Tatvan ilçesinde ise yerini kara bıraktı. İlçe genelinde yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis Valiliği ise yağışların devam edeceği ve sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.