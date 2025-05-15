Tatvan'da Mayıs Ayında Kar Sürprizi

Tatvan'da Mayıs Ayında Kar Sürprizi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mayıs ayında yaşanan sıra dışı kar yağışı, başta Nemrut Kalderası olmak üzere yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar, yaz mevsimine yaklaşırken yeniden kışı yaşamaktan hayretler içinde kaldı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirtti.

Tatvan'da mayıs ayında kar sürprizi: Nemrut ve yüksek kesimler beyaza büründü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde son bir haftadır aralıksız süren yağmur, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis'te mayıs ayında yaşanan bu sıra dışı hava olayı, başta Nemrut Kalderası olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, vatandaşları hayrete düşürdü. Yaz mevsimine yaklaşılmışken yaşanan bu tablo, Tatvan'da adeta yeniden kışı yaşattı. Yüksek kesimlerdeki kar manzarası görsel şölen sunarken, vatandaşlar da bu durumu hayretle karşıladı.

İlçe sakinlerinden Mustafa Okay, "Mayıs ortasında yeniden kışı yaşadık. Doğanın dengesine şaşmamak elde değil. Tatvan'da böyle bir manzarayı mayıs ayında görmek gerçekten ilginç" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini belirtirken, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların muhtemel don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Güncel
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