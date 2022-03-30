Tatvan'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, 28-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada, İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Tuncel birinci, Enes Akbaş ikinci ve Suffe İlkokul öğrencisi Ensar Erfidan üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.