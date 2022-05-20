Tatvan'da lise öğrencilerinden kahvaltı etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da lise öğrencilerinden kahvaltı etkinliği

AA - Servet Taşdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Tatvan'da lise öğrencilerinden kahvaltı etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kahvaltı etkinliği düzenledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kahvaltı etkinliği düzenledi.

Okul bahçesindeki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, okul müdürü İbrahim Ekin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul bahçesinde kurulan yer sofrasında protokol üyeleriyle kahvaltı yapan öğrenciler, bol bol fotoğraf çekti.

Başkan Geylani, öğrencilerle bir arada oldukları için memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde renkli bir etkinlik yapıldığını belirterek, emeği olanlara teşekkür etti.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Hisarcık, Tatvan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title