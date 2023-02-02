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Tatvan'da lapa lapa yağan kar seyri güzel görüntüler oluşturdu

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Tatvan'da lapa lapa yağan kar seyri güzel görüntüler oluşturdu Bitlis'te günlerdir etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı, Tatvan'da seyri güzel görüntüler oluşturdu.

Tatvan'da lapa lapa yağan kar seyri güzel görüntüler oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı, Tatvan'da seyri güzel görüntüler oluşturdu.

Kar ve tipi Bitlis'te hayatı olumsuz yönde etkilerken, Tatvan'da lapa lapa yağan kar seyri güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle ilçenin İşletme Mahallesi'nde bulunan İşletme Parkı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Park içerisinde bulunan iki taraflı ağaçlarla sıralı yolda gezen vatandaşlar ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkarıyor.

İşletme Parkı'nda gezerek oluşan manzarayı izleyen ve fotoğraflayan vatandaşlardan Gamze Tunç, "Bitlis'te günlerdir kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle Tatvan'da bu kar yağışı hiç durmadı. Kar geç geldi ama gerçekten çok fazla yağdı. Buna rağmen Tatvan'da İşletme Parkı'ndaki bu ağaçların arasındaki yol çok güzel görüntüler oluşturdu. Tabi bizde bunu fotoğraflama imkanı bulduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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