Tatvan'da Kızıl Gökyüzü Görsel Şölen Yarattı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde gün batımında gökyüzü kızıla büründü ve izleyenlere muhteşem bir manzara sundu. Doğa fotoğrafçısı Enes Maral, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Tatvan'da gökyüzü kızıla büründü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu.

Tatvan ilçesinde gün batımıyla kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu. Özellikle Rahva bölgesinden Atatürk Dağı manzarasıyla bütünleşen kızıl tonlar, izleyenleri mest etti. O anlar, doğa fotoğrafçısı Enes Maral'ın cep telefonuyla kaydettiği karelere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel
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