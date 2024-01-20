Tatvan'da Kar Yağışı Sonrası Mahalleye İnen Kurtlar Güvenlik Kamerasında
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, mahalleye inerek güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kurtların bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalleye inen kurtlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezine indi.
Fatih Mahallesi'nde dağ yamacından inen kurtların, çevrede dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında görülen kurtların bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.