Tatvan'da kafasına buz düşen çocuk sağlığına kavuştu

KARATAŞ, ADANA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, binanın çatısından kafasına düşen buz kütlesi nedeniyle beyin kanaması geçiren 15 yaşındaki Hasan Karataş, sağlığına kavuştu.

İlçede 14 Mart'ta kaldırımda yürürken kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz düşen lise öğrencisi Karataş, olay yerindeki eczanede yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin Kanaması geçirdiği tespit edilen Karataş, hastane başhekimi olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökmen Reyhanlı tarafından ameliyata alındı.

Yapılan başarılı ameliyatla hayata tutunan Karataş'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Reyhanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kafasına kar ve buz kütlesi düşen Hasan Karataş'ın hastaneye getirildiği zaman bilincinin yarı kapalı olduğunu söyledi.

Çekilen tomografilerde hastanın beyin kanaması geçirdiğini tespit ettiklerini belirten Reyhanlı, şunları kaydetti:

"Vakit kaybetmeden hastamızı ameliyata aldık. Kafatasında ciddi kırıklar vardı. Beyin kanamasından dolayı kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyordu. Biz de vakit kaybetmeden ameliyatı yaptık ve kanamayı durdurduk. İkinci gün kırıklarının büyük olmasından dolayı başka bir kanama daha gelişti ve ikinci kez ameliyata aldık. Hastanın genel durumu şuan çok iyi ve bilinci yerinde. Serviste takibi devam ediyor ve kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."

Olay anını hatırlamadığını ve arkadaşlarından öğrendiğini ifade eden Karataş ise "Kar ve buz parçaları aynı anda önüme ve başıma düşmüş. Oradaki eczanede pansuman yaptıktan sonra beni ambulansla hastaneye getirmişler ve ameliyat yapmışlar. Bina sahiplerinin dikkat etmesini ve çatılarındaki karları, buzları temizlemelerini istiyorum." diye konuştu.

Ameliyattı gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür eden anne Güleser Karataş da "Doktor ve hastane çalışanları çok ilgilendi. Allah hepsinden razı olsun, çocuğumun durumu şuan iyi. Buradan bina sahiplerine ve ilgililere de seslenmek istiyorum, önlem alsınlar ve çatılarını temizlesinler. 8 gündür hastanedeyiz, çok zor günler atlattık." ifadelerini kullandı.