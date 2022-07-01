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Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde Atatürk Anıtı'na Tatvan Liman Başkanlığı ve Van Gölü Feribot Müdürlüğü çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Liman Başkanı Abdurrahman Aki'nin günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından Van Gölü'nde tekne turu yapıldı.

Programa, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Van Gölü Bitlis Güncel Haberler

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