Tatvan'da jandarma yazılı gömlekle paylaşım yapan düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üzerinde 'jandarma' yazılı gömlekle sosyal medyada paylaşım yapan düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu olan göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışmalar başlatıldı.