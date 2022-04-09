Tatvan'da ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası ve aşevi açıldı - Haberler

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Tatvan'da ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası ve aşevi açıldı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası ve aşevi açıldı

Tatvan ilçesinde ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası ve aşevi projeleri hayata geçirildi.

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası ve aşevi projeleri hayata geçirildi.

Kaymakamlık, belediye ve Kızılay tarafından yapılan giyim mağazası ve aşevinin açılışından konuşan, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, projelerin hayırlı olmasını diledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını buradan karşılayabileceğini anlatan Taşar, "Tatvan'da ihtiyaç sahibi vatandaşların ve yetimlerin rahatlıkla gelip ihtiyaçlarını alabilecekleri güzel bir yerin açılışını yaptık. Burası giyim mağazası ve ihtiyaç sahipleri buradan ücretsiz faydalanacak. Hayırseveri de buraya yönlendireceğiz. İnşallah burayı çeşitlilik ve ürün konusunda daha da zenginleştireceğiz." dedi.

Açılışa, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve kurum amirleri katıldı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Kaymakamlık, AK Parti, Kızılay, Bitlis, Güncel, Haberler

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