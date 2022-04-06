Tatvan'da günde 450 kişiye yemek dağıtılıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Belediye, Kızılay ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her gün 200 aileye yemek dağıtılıyor, 250 kişiye de çadırda iftar yemeği veriliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, aşevinde pişirilen yemeklerin bir kısmının ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını, bir kısmının da iftar çadırında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram edildiğini söyledi.

Aşevinde her gün değişik yemeklerin yapıldığını belirten Geylani, "Hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Bu güzel hizmeti Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte yürütüyoruz. Aynı zamanda çarşı merkezindeki iftar çadırına gelen vatandaşlara da iftar yemeği veriliyor. Elimizden geldiğince vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.