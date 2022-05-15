Tatvan'da Gençlik Haftası törenle başladı - Haberler

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Tatvan'da Gençlik Haftası törenle başladı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
Tatvan'da Gençlik Haftası törenle başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, Tatvan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Burhanettin Avşar ve öğrenciler katıldı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

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