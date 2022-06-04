Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi - Haberler

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Tatvan'da gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için pedal çevirdi

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen 100 kişi, çevre temizliğine dikkati çekmek için Van Gölü sahilinde bisiklet sürdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen 100 kişi, çevre temizliğine dikkati çekmek için Van Gölü sahilinde bisiklet sürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz" projesi kapsamında ilçede etkinlik düzenlendi.

Van Gölü sahilinde 100 genç, çevre temizliği ve sıfır atık konusuna dikkati çekmek için 10 kilometre pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Tekin Erdemir, çevre bilincinin oluşması, doğanın korunması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin ilgi gördüğünü belirten Erdemir, "Bu etkinliğe 100'de fazla katılım oldu. Yarın da Ahlat ile Adilcevaz'da tekne turu yapılacak ve katılan öğrencilere Van Gölü'nün temizliği ile dip kirliliği konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Son olarak da Van Gölü kıyısında bir halk yürüyüşü düzenleyeceğiz." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

İklim Değişikliği Van Gölü Bitlis Güncel Haberler

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