Tatvan'da gazeteci darbedilmesi davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedilmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, mahkeme, tutuklu 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kültür Mahallesi'nde 17 Haziran'da gazeteci Aygül'ü darbettikleri iddiasıyla "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan belediye çalışanı Y.B. ile polis memuru E.K'nin yargılanmasına başlandı.

Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, müşteki Sinan Aygül ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları da saldırının "öldürmeye teşebbüs" olduğunu savunarak sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

Aygül ve avukatları, adliye önünde açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 17 Haziran'da yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile E.K, 18 Haziran'da "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.