Tatvan'da Engelliler Haftası'na Özel Anlamlı Etkinlik Düzenlendi

Tatvan'da Engelliler Haftası'na Özel Anlamlı Etkinlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tatvan'da Engelliler Haftası'na Özel Anlamlı Etkinlik Düzenlendi
Haber Videosu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında yapılan etkinlikte engelli bireyler, polis korteji eşliğinde yürüyüş yaptı ve motosikletlerle keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, farkındalık oluşturmayı ve engelli bireylerin toplumda daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Tatvan'da Engelliler Haftası'nda anlamlı etkinlik

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğiyle özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, polis korteji eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Yürüyüşe katılan engelli bireyler ve öğretmenler, daha sonra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisleriyle birlikte motosikletlere binerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik alanında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, serbest etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Güneş Ercan, engelli bireylere toplumda sevgiyle yaklaşılması ve bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Ercan, "Engelli bireylerin yardıma değil, diğer insanlar gibi eşit haklara sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Engelin zihinde bittiğini ve sevgiyle aşılacağını düşünüyorum" dedi.

Tatvan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Emrullah Eren ise "Bugün Engelliler Haftası kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte engelli öğrencilerimizle bir araya geldik. Bu programın amacı, farkındalık oluşturmak ve hayatı bu bireyler için kolaylaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek ve toplumda empatiyi artırmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, etkinliğin engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

(RGK-HO-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna var

Dolmabahçe'de yeni görüşme başladı! 3 yıl sonra ilk kez aynı masadalar
Barış masasındaki bakan konuştu! Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

Barış masasından ilk ipucu! Bakan konuştu, 3 istekleri var
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı

Ailesini katleden itfaiyeciden 12 dakikalık plan! Görüntüleri çıktı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.