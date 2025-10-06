Tatvan'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2 Ekim'de Tatvan kırsalında Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.