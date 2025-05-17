Tatvan'da Dört Mevsim Gün Doğumu Görsel Şöleni

Tatvan'da Dört Mevsim Gün Doğumu Görsel Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tatvan'da Dört Mevsim Gün Doğumu Görsel Şöleni
Haber Videosu

Bitlis'in Tatvan ilçesi, dört mevsim boyunca çekilen gün doğumu görüntüleriyle büyüleyici anlar sunuyor. Van Gölü ile birleşen görsel zenginlik, doğaseverleri ve fotoğraf sanatçılarını kendine hayran bırakıyor.

Tatvan'da 4 mevsim gün doğumu mest etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi, dört mevsim boyunca farklı tarihlerde çekilen gün doğumu görüntüleriyle adeta görsel bir şölen sundu.

Tatvan, gün doğumunda Van Gölü ile birleşen görsel zenginliğiyle hem doğaseverleri hem de fotoğraf sanatçılarını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Tatvan'da, güneşin Van Gölü üzerinden doğuşu ve ışıkların suya yansıması izleyenleri adeta büyüledi. İhlas Haber Ajansı muhabirleri Hakan Okay ve Recep Gökhan Kılıç tarafından dört mevsim boyunca farklı tarihlerde çekilen gün doğumu görüntüleri ilçenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göl üzerinde oluşan renk cümbüşü, çevredeki dağlarla birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Özellikle bulutların arasından süzülen güneş ışıkları ve sisle bütünleşen siluetler, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları mest etti.

Van Gölü üzerinden doğan güneşin ardından feribotun göl yüzeyinde süzülerek geçmesi ise manzaraya ayrı bir anlam kattı. Güneşin altın sarısı ışıklarıyla aydınlanan su üzerinde ilerleyen feribot, izleyenlere hem huzur veren hem de nostaljik bir atmosfer sundu.

Tatvan'ın dört mevsimi yansıtan bu etkileyici görüntülerinde, baharda doğanın uyanışı, yazın berraklığı, sonbaharın sıcak tonları ve kışın beyaz örtüsüyle güneşin dansı dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Güncel
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Süleyman Soylu'dan '86 tane terörist kaldı' sözlerini eleştirenlere yanıt

Soylu'dan "86 tane terörist kaldı" sözlerini eleştirenlere yanıt
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.