Tatvan'da dağlardan toplanan uçkun tezgahlarda yerini aldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek dağlarında yetişen uçkun, Bitlis'in Tatvan ilçesinde tezgahlarda satılmaya başlandı.

İlkbaharda yüksek kesimlerden toplanarak satışa sunulan uçkun, seyyar satıcıların geçim kaynağı oldu.

Uçkun satan İbrahim Çılkılıç, her yıl ilkbaharda dağlarda topladığı uçkunları ilçe merkezinde sattığını söyledi.

Çılkılıç, "Uçkunun ömrü sadece bir ay olur ve toplaması çok zahmetli. Bölgemizdeki yüksek rakımlı yerlerde kendiliğinden yetişiyor. Toplaması, buraya getirilmesi ve satışa sunulması çok zahmetli olduğu için maliyeti yüksek. Vatandaşlar ilgi gösteriyor." dedi.