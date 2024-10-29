Üye Girişi
Haberler

Tatvan'da Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu Düzenlendi

Tatvan'da Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 30 kilometrelik bir bisiklet turu gerçekleştirildi. Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin düzenlediği etkinlikte doğaseverler, aileleriyle birlikte doğayı kutlayarak pedal çevirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Van Gölü sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, İncekaya köyüne kadar olan 30 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Dernek Başkanı Dilruba Ercan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doğada kutlamayı tercih ettiklerini söyledi.

Bu amaçla bir etkinlik düzenlediklerini belirten Ercan, "Programa çocuklarımızı da dahil ettik. Ailece katılanlar da oldu. Amacımız, bisiklet sürerek hem bu güzel günü kutlamak hem de doğaya dikkat çekmek. Etkinlik kapsamında pedal çevirdik, çocuklarımız şiirler okudu. Böylelikle bayramımızı doğada kutladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler Van Gölü Güncel Tatvan bitlis Yaşam Doğa Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 şehit verdiğimiz TUSAŞ'ta! Mesajı çok net

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda net konuştu: En kötüsü geride kaldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek? Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Esra Erol, Avukat Hülya nerede? Beşiktaş derbi açıklaması ne? Beşiktaş resmi açıklaması! Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.