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Tatvan'da Ayakkabı Tabanında 500 Gram Eroin Ele Geçirildi

Tatvan'da Ayakkabı Tabanında 500 Gram Eroin Ele Geçirildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ayakkabı tabanına gizlenmiş 500 gram eroin bulundu. Şüpheli E.S. tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayakkabı tabanına gizlenmiş 500 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Tatvan'da şüphe üzerine E.S'nin üstünü arayan ekipler, şüphelinin ayakkabısının tabanında 4 paket halinde 500 gram eroin buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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