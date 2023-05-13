Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tatvan'da Anneler Günü programı düzenlendi

Tatvan'da Anneler Günü programı düzenlendi

Güncel Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Aile Destek Merkezinde (ADEM) gerçekleştirilen programda Kaymakam Remzi Demir'in eşi Pelin Demir, kursiyerlerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kadınlara hediyeler veren Demir, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan ve ülke genelini etkileyen depremden dolayı buruk bir Anneler Günü geçirdiklerini söyledi.

Bazı çocukların annelerini kaybetmesinin üzüntüsünü hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Demir, yaraları hep birlikte saracaklarını söyledi.

Kursiyerlerden Milkinaz Özel ise "Okuma ve yazma konusunda burada kendimi geliştiriyorum. Çocuğum da buradaki anasınıfında eğitim görüyor. Bizim için burada Anneler Günü programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Bitlis Seçim Sonuçları
Bitlis Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

Anneler Günü Bitlis Tatvan Aile Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title