Tatvan'da alkollü sürücü ekipleri alarma geçirdi: Yol kapatıldı, uzun kuyruklar oluştu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol uygulamasına takılan alkollü bir sürücü ekipleri alarma geçirdi.

Alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Tatvan - Ahlat kara yolunun Tatvan ilçe çıkışında bulunan 10. Komando Tugayına bağlı Sorgun Kışlası mevkiinde rutin yol uygulaması yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, hal ve hareketleriyle güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Şüpheli hallerini sürdürmesi nedeniyle ekipler tarafından sürücüye müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesine sinirlenen sürücü, aracında bomba olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine alarma geçen ekipler, muhtemel bir durum için yolu hemen trafiğe kapattı. Çevrede gerekli önlemleri alan ekipler, daha sonra araçta bomba ve madde araması yaptı. Bu sırada yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Tatvan - Ahlat yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan arama neticesinde araçta bomba olmadığı tespit edilirken, sürücünün yüksek promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü işlem yapılmak üzere gözaltına alınırken, trafiğe kapatılan yol ise yeniden ulaşıma açıldı. Dakikalarca ekipleri alarma geçiren sürücü ile ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.