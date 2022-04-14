Tatvan'da açılan 246 kurstan 4 bin 603 kişi faydalandı

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 246 kursa 6 ayda 4 bin 603 kişi katıldı.

Müdürlük bünyesinde açılan kurslardan 2 bin 79 erkek ve 2 bin 524 kadın kursiyer faydalandı.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, gazetecilere, eğitim öğretim yılında 246 kurs açtıklarını söyledi.

Kurslardan 4 bin 603 kişinin faydalandığını ifade eden Acar, "Mesleki, genel, sosyal ve sportif kurslar ile okuma yazma kurslarımız devam ediyor. Kurslara katılan öğrencilerimiz hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyorlar. Kursları açmaya devam edeceğiz." diye konuştu.