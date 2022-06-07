Tatvan'da 9 yaşındaki çocuk fotoğraf sergisi açtı - Haberler

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Tatvan'da 9 yaşındaki çocuk fotoğraf sergisi açtı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da 9 yaşındaki çocuk fotoğraf sergisi açtı

Tatvan ilçesinde 9 yaşındaki Mualla Gülfem Kulu, 4 yıldır çektiği fotoğraflarla sergi açtı.

Tatvan ilçesinde 9 yaşındaki Mualla Gülfem Kulu, 4 yıldır çektiği fotoğraflarla sergi açtı.

Tatvan Kültür Merkezinde açılan "Mualla'nın Kadrajından" sergisinin açılışını Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman ile Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir yaptı.

Kaymakam Erdemir, yaptığı açıklama, güzel bir açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, "9 yaşındaki Mualla kızımız 3-4 yıldır bu konuda eğitim alıyor, fotoğraflar çekiyor. Bugün burada ilk sergisinin açılışını yaptık. Kızımız gerçekten çok başarılı ve güzel fotoğraflardan sergi olmuş" dedi.

Anne Mihraç Kulu ise kızının 4 yıldır fotoğraf çektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Mualla'nın arşivinde çok sayıda fotoğraf vardı. Kızım 4 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgileniyor. Fotoğraf çekmeye gittiğimizde o ilk başlarda gözlemliyordu. Sonrasında baktık hevesi var ona da bir fotoğraf makinesi aldık. Zamanla güzel kareler yakalamaya başladı. Çocuk olmanın farklı bir bakış açısını yansıttığını düşünüyorum. Fotoğraf çekimi gezilerimizde onun yakaladığı kareler daha farklı ve anlamlı. Arşivinden seçtiği 20 fotoğrafını sergiledik."

Özellikle manzara ve hayvan fotoğraflarını çekmeyi sevdiğini dile getiren Mualla Gülfem Kulu da "4 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgileniyorum. Annem ve babamla fotoğraf gezilerine gidiyorduk. Fotoğraf çekmeyi onlardan öğrendim. Sonra kendi makinemi aldım ve çekime başladım. Doğa, manzara ve hayvan fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Amacım iyi bir fotoğrafçı olmak, uluslararası yarışmalara katılmak ve ülkemizin güzelliklerini dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Kaymakam Erdemir, Mualla'nın babası Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu ve annesi Mihraç Kulu ile fotoğraf sergisini dolaştı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

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