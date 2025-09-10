Haberler

Tatvan'da 4 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'da 4 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 4 Afgan kaçak göçmen ve organizatörleri gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında 4 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 4 kişi arazide yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
