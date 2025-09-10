Tatvan'da 4 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında 4 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 4 kişi arazide yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.