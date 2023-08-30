Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Tebriklerin kabul edilmesiyle sona eren törene, Kaymakam Remzi Demir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel