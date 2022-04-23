Tatvan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Haberler

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Tatvan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Tatvan Kültür Merkezinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İstasyon İlkokulu Müdürü Hasan Uyanık günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerin sunulmasının ardından Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Üzeyir Durmuş ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yarışmalarda dereceye girenlere, ödüllerini verdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tatvan, Çocuk, Güncel, Haberler

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