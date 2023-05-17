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Tatvan'da 2 Kadın Yolcunun Üzerinde 10 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Tatvan'da 2 Kadın Yolcunun Üzerinde 10 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 2 kadın yolcunun üzerinde yapılan aramada 10 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 2 kadın yolcunun üzerinde yapılan aramada 10 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan 2 kadının üzerinde 32 parça halinde 10 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Bitlis Tatvan Güncel Haberler

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