Tatvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Tatvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandıİlçenin Aydınlar Mahallesi'ndeki Sadettin Aka Ortaokulu bahçesinde kortej yürüyüşüyle başlayan tören, Tatvan Spor Salonu'nda devam etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

İlçenin Aydınlar Mahallesi'ndeki Sadettin Aka Ortaokulu bahçesinde kortej yürüyüşüyle başlayan tören, Tatvan Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, şiirler okundu, öğrenciler gösteri yaptı.

Kaymakam Tekin Erdemir, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Üzeyir Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Fotoğraf çekimiyle son bulan programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Tatvan, Mayıs, Güncel, Haberler

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