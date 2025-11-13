Tatvan'da 16 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin jantı ve yağ karteri ile bagajına gizlenmiş 16 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tatvan'da durdurulan otomobilde yapılan aramada aracın jantlarına, yağ karterine ve bagajına gizlenmiş 12 kilo 304 gram sıvı ve 4 kilo 465 gram preslenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.