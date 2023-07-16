Tatvan'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Program kapsamında şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu. Konuşmacılar birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen program kapsamında şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi, şehitler için mevlit okutuldu.

Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Remzi Demir, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Demir, "FETÖ'cü hainler, istiklal ve istikbalimizi yok etmek, bir iç savaş çıkararak sosyal grupları birbiri ile çatıştırmak, ülkemizi uluslararası müdahalelere açık hale getirmek, Türkiye'yi bölüp parçalamak için darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milli iradenin kahramanlarının asil duruşunu, bu milletin cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini hesaplayamamışlardı. Milletimizin kendi iradesine sahip çıkma kararlılığı, her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de "15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Şanlı askerlerimizin üniformasını giymiş teröristlerin uçaklar, helikopterler, tanklar, silahlarla devlete ve millete haince saldırılarını, ülkemizin istiklaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz belgeseli izlendi, şehitler için dua edildi.

Programa, 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Levent Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.