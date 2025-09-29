Tatvan'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 27 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, Tatvan kırsalında Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
