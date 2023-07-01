Tatvan'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen törenle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve tekne turu yapılarak göle çelenk bırakıldı. Kaymakam, belediye başkan yardımcısı ve diğer yetkililerin yanı sıra öğrenciler ve davetliler de programa katıldı.