Tatvan'da 1 Kilo 48 Gram Uyuşturucu Taşıyan İki Yabancı Uyruklu Tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu bulunan iki yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiği belirtilirken, şüpheliler tıbbi müdahale ile yakaladı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde şüphe üzerine 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yuttuğu 136 kapsüldeki 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklardan çıkarıldı.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.