Tatvan'da 1 Kilo 48 Gram Uyuşturucu Taşıyan İki Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu bulunan iki yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiği belirtilirken, şüpheliler tıbbi müdahale ile yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde şüphe üzerine 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu 136 kapsüldeki 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklardan çıkarıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
