Tatvan'da 1 Kilo 48 Gram Uyuşturucu Taşıyan İki Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, mide ve bağırsaklarında 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde şüphe üzerine 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografilerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yuttuğu 136 kapsüldeki 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu, tıbbi müdahaleyle mide ve bağırsaklardan çıkarıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.