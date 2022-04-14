Tatvan Belediyesi'nden temizlik ve peyzaj çalışması

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri, havanın ısınmasıyla cadde ve sokaklarda temizlik ve bakım onarım çalışmalarına başladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin talimatı ile çalışma başlatan ekipler, yeşil alanlarda peyzaj düzenleme, çim serme, ağaç budama ile cadde, sokak, park ve refüjlerde temizlik yaptı.

Geylani, yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya yeşil alan ve parklarda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Bu çalışmalardaki amacımız, vatandaşlarımızın ortak kullanımına açık olan tüm alanları temiz, sağlıklı ve düzenli bir hale getirmektir." dedi.