Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazeteci Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasını kınadı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Geylani, saldırının belediye başkanlık koruma birimi personelleri tarafından yapılmış olmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti ve saldırganların en ağır cezayı almalarını temenni etti. Ayrıca Geylani, Aygül'ün ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Tatvan halkından özür diledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin; "Belediye başkanı olarak, bir kez daha kamuoyu önünde gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül'e yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ayrıca yaşanan bu üzücü hadiseden dolayı Aygül'ün ailesi ve sevenleri başta olmak üzere akrabaları, Yoncabaşı (Şıkranıs) Köyü sakinleri ve tüm Tatvan halkından Tatvan Belediye Başkanı olarak üzüntülerimi tekrar belirtip özürlerimi diliyorum" dedi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"SALDIRININ BELEDİYEMİZ BAŞKABLIK KORUMA BİRİMİ PERSONELLERİ TARAFINDAN YAPILMIŞ OLMASI BİZLERİ DERİNDEN ÜZEN BİR HUSUS"

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin paylaşımı şöyle:

"Aygül'ün ailesi ve sevenleri başta olmak üzere akrabaları, Yoncabaşı (Şıkranıs) Köyü sakinleri ve tüm Tatvan halkından Tatvan Belediye Başkanı olarak üzüntülerimi tekrar belirtip özürlerimi diliyorum. 17 Haziran 2023 Cumartesi günü Tatvan ilçemizde Gazeteci Sinan AYGÜL'e dönük asla tasvip etmeyeceğimiz menfur bir saldırı gerçekleşmişti.

Saldırının belediyemiz başkanlık koruma birimi personelleri tarafından yapılmış olması bu olayda bizleri derinden üzen diğer bir husus olmuştur. İlgili personellerle ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmış olup saldırganlar tutuklanmış, hukuki süreç ise devam etmektedir. Süreç sonucunda gerek saldırganların ve gerekse azmettirici ve dahli bulunanların hukuk önünde en ağır cezayı almaları en büyük temennimizdir.

"TATVAN HALKINDAN TATVAN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ÖZÜR DİLİYORUM"

Yaşanan saldırı da her ne kadar dahlim olmasa da saldırıyı yapan kişilerin konumu bu olayda bizlere de sorumluluk yüklemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; öncelikle belediye başkanı olarak, bir kez daha kamuoyu önünde gazeteci arkadaşımız Sinan AYGÜL'e yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Ayrıca yaşanan bu üzücü hadiseden dolayı Aygül'ün ailesi ve sevenleri başta olmak üzere akrabaları, Yoncabaşı (Şıkranıs) Köyü sakinleri ve tüm Tatvan halkından Tatvan Belediye Başkanı olarak üzüntülerimi tekrar belirtip özürlerimi diliyorum."