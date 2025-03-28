Tatlılarda Kalite Sorunu: Ucuz Fıstıklı Tatlıda ıspanak Kullanımı İddiası

Tatlıdaki oyuna dikkat: Ucuz fıstıklı diye satılan tatlı ıspanaklı bile olabilir

İHA muhabirine bilgi veren tatlıcı Zeynep Geyik:

" Maalesef son dönemlerde tatlı yaparken hileleri de artmaya başladı, Yer fıstığını, bezelyeyi veya ıspanağı artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar"

ADANA - Ramazan Bayramı öncesi fıstıklı ve ucuz satılan tatlıların aslında ıspanak, yer fıstığı ve gıda boyalı olabileceğini belirten Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, tatlıda ucuz kullanılan kalitesiz malzemelerin zehirlenmelere yol açabileceğine de dikkat çekti.

Ramazan Bayramı'na 2 gün kala, tatlıcıları da telaş sardı. Bayrama ikramlık tatlı düşünenler tepsi tepsi siparişler verirken, tatlı ustaları ise merdiven altı üretimlerle ilgili vatandaşları uyardı. Tatlıcılar özellikle ucuz olarak lanse edilen tatlılardaki oyunlara dikkat çekerken fıstık yerine ıspanak bile kullanılabildiği söyledi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren tatlıcı Zeynep Geyik, Ramazan Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını belirtti. Geyik, "Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluğumuz başladı. Ancak Antep Fıstığı'nın kilogram fiyatı bin 500 TL'ye dayandı. Bu sebeple tatlı fiyatları da arttı. Bazı tatlıcılar ucuz fıstıklı tatlı satıyor ancak bunlar ya gıda boyalı ya da katkı maddeli. Vatandaşlar bunlara dikkat etmeli"dedi.

"Keyifle tatlı yerken üzülmeyin"

Antep fıstığının hilesinin çok olduğuna vurgu yapan Geyik, "Maalesef son dönemlerde tatlı yaparken hileleri de artmaya başladı. Yer fıstığını, bezelyeyi veya ıspanağı artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. Tatlıda kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye de neden olur. İyi bir tatlı ortaya çıkartmak için kaliteden kaçınılmaması gerekiyor. Keyifle tatlı yerken üzülmeyin" diyerek merdiven altı üretimlere karşı uyardı.