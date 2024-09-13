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Tatlı imalathanesinde yaşanan iş kazası sonucu genç işçi hayatını kaybetti

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Ankara'da bir tatlı imalathanesinde çalışan İsmail Can Seçkin, baklava arabasıyla merdivenden düşerek ağır yaralandı. Sigorta girişi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Seçkin, 22 gün sonra hayatını kaybetti. Ailesi, sigorta girişinin gecikmesi ve hızlı müdahale yapılmaması nedeniyle sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

ANKARA'da tatlı imalathanesinde çalışırken 4 metrelik merdivenden baklava arabasıyla düşüp ağır yaralanan ve sigorta girişi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı iddia edilen İsmail Can Seçkin (26), yoğun bakımda 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesindeki bir tatlı imalathanesinde 19 Ağustos'ta tatlı ustası İsmail Can Seçkin, iddiaya göre iş yerinde baklava arabası ile 4 metrelik merdivenden düşerek ağır yaralandı. Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Seçkin, yoğun bakımda 22 gün sonra, önceki gün hayatını kaybetti. Seçkin'in, kazanın ardından sigorta girişi yapılana kadar bekletildiği, sigortası yapıldıktan sonra ambulans çağrılıp, hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Seçkin'in sigorta girişinin e-Devlet kayıtlarında da kaza tarihi olan 19 Ağustos'ta yapıldığı görüldü. Kayıtlarda, Seçkin'in 2 yıllık periyotlarla sigorta çıkışı yapıldığı, en son sigorta çıkışının ise geçen mart ayında yapıldığı görüldü.

'ÖNCE AMBULANS ARANSAYDI BELKİ HAYATTAYDI'

İsmail Can Seçkin'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Seçkin'in ağabeyi Halil İbrahim Seçkin (29), kardeşinin sigorta girişinin iş kazası meydana geldikten hemen sonra yapıldığını ileri sürerek, "Düşme sonrasında patronun muhasebeciyi araması, muhasebecinin herhangi bir bilgisayara ulaşması, bu bilgisayarda kayıtlarını girmesi bunlar çok büyük zaman kayıpları. Sigorta ile uğraşmak yerine önce ambulans aransaydı belki kardeşim şimdi hayattaydı. Öldürmeye teşebbüse kadar gidiyor bu durum. Sorumlular suçlu ve cezalarını çekmelerini istiyoruz" dedi.

Halil İbrahim Seçkin, adalete güvendiğini söyleyerek, "Adaletimiz bunu ortaya çıkartacaktır. Otopsi raporlarının sonuçlarını bekliyoruz. Kardeşim düştü mü düşmedi mi bunlar meçhul; kamera kaydı yok. Kamerasız çalışmaları zaten ayrı bir sorumsuzluk, o merdivenlerin korkuluksuz olması ayrı bir güvenlik eksikliği. Bekletilmesi ayrı bir olay. Düştükten hemen sonra kardeşimin kafasının o kadar şişmesi; hastanede benim gördüğümde zaten kafası çok şişmişti. Bir insanın vücudu düştüğü zaman hemen öyle aniden morarmaz, siyaha doğru giden bir morarma. Sigorta ile uğraşmak yerine hastaneye götürülüp ilk müdahalesi yapılabilirdi. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Size 8 yıl hizmet etmiş bir insana bu yapılmamalıydı" diye konuştu.

İş yeri yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada olayın merdivenden düşme şeklinde gerçekleştiğini, hastaneye kaldırılmasında da bir gecikme yaşanmadığını ileri sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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