TATLI İMALATHANESİNDE PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI: 1 YARALI Güncel Haberler BURSA'da tatlı imalathanesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçilerden Ahmet Teyri'nin (40) vücudunda yanıklar meydana geldi. BURSA'da tatlı imalathanesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçilerden Ahmet Teyri'nin (40) vücudunda yanıklar meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, sokaktan geçen bir bisiklet sürücüsünün yola saçılan cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu görüldü. Yangın, saat 18.30 sıralarında Yenice mahallesi Orta sokakta faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde çıktı. Tatlı imalathanesinin mutfağında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İşyerinin camlarının kırıldığı patlamanın ardından çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçilerden Suriye uyruklu Ahmet Teyri'nin ellerinde ve yüzünde yanıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucu işyeri kullanılamaz hale geldi.Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, sokaktan geçen bir bisiklet sürücüsünün yola saçılan cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Görünü Dökümü ----------------------- -Patlama anı sokaktan güvenlik kamera görüntüsü -Yangından görüntüler -Detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bursa Güncel Haberler

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