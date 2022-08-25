Tatilleri biten gurbetçiler dönüş yolunda Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ederken Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Baba ocağından dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçilerden kara yolunu tercih edenler en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Gurbetçiler gümrük işlemlerinin ardından, sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyor.

Gurbetçilerin birçoğunun dönüşlerini haftanın son günlerine bırakması ve Bulgaristan tarafında işlemlerin zaman zaman yavaşlaması nedeniyle yoğunluk oluşuyor.

Fransa'ya dönen Nihat Polat, AA muhabirine, dönüş yolunun buruk geçtiğini söyledi.

Sevdiklerini geride bırakarak Türkiye'den ayrıldıklarını dile getiren Polat, "Ülkemizden dönüşte her zaman bir burukluk oluyor ama orada da bir evimiz var. Oraya da bir özlem oluyor. İki arada bir derede kalan bir duygu içindeyiz. Oraya gittiğimizde Türkiye'deki sıcak insan ilişkisini özlüyoruz. Akrabalık, dostluk, komşuluk gibi ilişkiler yaşadığımız ülkelerde biraz zayıf. Orada Türkiye'ye dair en çok özlediğimiz durum budur." diye konuştu.

"Gelirken büyük bir sevinç giderken büyük bir hüzün yaşıyoruz"

İsveç'e giden Malik Aydilek ise 6 haftalık tatilin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini ifade etti.

Gurbette yaşamanın farklı olduğunu belirten Aydilek, "6 haftalığına geldim sanki 2-3 günlüğüne gelmiş gibiyim. Bir şey anlamadım açıkçası. Gelirken büyük bir sevinç giderken büyük bir hüzün yaşıyoruz. Ailemizi geride bıraktık. Sevdiklerimizden ayrılmak hüzünlü. Dönüş yolu da hüzünlü ve yoğunluk nedeniyle zor geçiyor." dedi.

Sefer Aydın da ailesinden ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi.