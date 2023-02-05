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Tatilin son gününde kayak merkezi doldu taştı

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Karabük'te, yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Keltepe Kayak Merkezi'ne akın etti.

Karabük'te, yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar Keltepe Kayak Merkezi'ne akın etti.

Karabük'te tatilin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklar ve vatandaşlar, 2 bin metre rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'ne çıkarak eğlendi. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri kızaklarla kayarak tatilin son gününün tadını çıkardı. Henüz kayak pistlerinin açık olmaması nedeniyle vatandaşlar telesiyeje de binerek eşsiz manzarayı seyretti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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