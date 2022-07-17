Tatilin son günü Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk - Haberler

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Tatilin son günü Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk

İhlas Haber Ajansı - Burak Can Tokyürek - Güncel
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Tatilin son günü Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk Kurban Bayramı'yla birlikte yapılan 9 günlük tatilin son gününde memleketlerinden dönmeye başlayan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Tatilin son günü Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk

SAKARYA - Kurban Bayramı'yla birlikte yapılan 9 günlük tatilin son gününde memleketlerinden dönmeye başlayan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'yla birlikte yapılan 9 günlük tatilin son gününde yaşadıkları yerlere dönmeye başlayan vatandaşlar Anadolu Otoyolu Sakarya Sapanca geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Tatilin başlaması ile birlikte İstanbul'dan, Anadolu'ya geçişlerde yaşanan yoğunluk geri dönüşlerin de başlaması ile birlikte tam tersi yönde yaşanıyor. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Öte yandan, otoyolun Sapanca geçişinde yaşanan bir trafik kazası sebebi ile ulaşım adeta durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte akıcı yoğunluk devam etti.

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Sapanca Sakarya Güncel Haberler

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