Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor

Yaz sezonu ile hareketlenen turizm bölgelerinde son dönemlerde karavan ve çadır tatili ön plana çıktı. Çadırlar için düzenlenen özel kamp alanlarında kalan tatilcilere göre doğa ile iç içe olmanın yanı sıra ekonomik olması ayrı bir tercih sebebi olarak belirtiliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde deniz kenarında kurulan özel çadır ve karavan alanında tatil yapanlar gündüz deniz ve güneşin tadını çıkarırken, akşamları da işletmelerin aktivite alanlarında eğleniyor.

Kamp alanının işletmecisi Selma Evcan, "Özellikle pandemi sürecinden sonra insanların tatil anlayışı daha izole daha doğa ile iç içe kalmak şeklinde değişerek arttığını düşünüyorum. Başka kamp işletmecisi arkadaşlarım ile de görüştüğümde onlar da bu yıl daha çok olduğunu söylüyor. Tabi hem daha doğal bir ortam hem de daha ekonomik olduğu için tercih ediliyor. Her yaştan misafirimiz geliyor özellikle çizgi filmlerde kamp, çadır işlendiği için belki çocuklu aileler de çok gelmeye başladı" şeklinde konuşarak, Eylül sonuna kadar sezonun devam ettiğini ve rezervasyonların şimdiden dolduğunu belirtti.

"HEM EKONOMİK, HEM DOĞA İLE İÇ İÇE"

İstanbul'dan çadır kampı için bir grup ile gelen Mustafa Çalışkan, "Biz buraya grup olarak geldik, çadır kampı sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok popülerleşti. Ayrıca ekonomi sıkıntılı, oteller bizlere göre pahalı ama pahalılığın da ötesinde biz burada doğa ile iç içeyiz beton görmekten ziyade doğal ortam, çadırımızı açar açmaz deniz, ağaçlar, kış sesleri ile uyanıyoruz bu bize daha keyifli geliyor" dedi.

Yaz tatilinde çadır kampı için Ankara'dan gelen Şerife Nur Toker, "Bence çadırda yaşamak son derece çok konforlu ben çok sevdim. Sabah uyanınca çadırları açtığımızda denizi görünce insanın içi huzurla doluyor, duş, tuvalet sorunları olmuyor zaten tesis onu gayet konforlu şekilde ayarlamış. Marmaris'i zaten çok seviyorum burada her şey çok güzel hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

(Güldemet Kızıl - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel