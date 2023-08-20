Tatilden dönen ailenin aracı takla attı: 5 yaralı

AKSARAY'da, tatilden dönen ailenin otomobili takla attı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Çağlayan köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan memleketleri Kayseri'ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Burak Kartal (19) yönetimindeki 38 KK 480 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje takla attı. Kazada sürücü Burak Kartal ile Nezaket Kartal (23), Şükran Kartal (47), Adnan Kartal (26) ve Mira Kartal (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.