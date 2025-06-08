Tatilcilerin Dönüşü Trafiği Kilitledi

Tatilcilerin Dönüşü Trafiği Kilitledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde tatilcilerin dönüş yolculuklarına başlamasıyla birlikte, Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında araçlar yavaş ilerliyor.

Tatilciler dönüşe geçti, trafik yoğunluğu arttı: 43 ilin geçiş güzergahı böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale- Ankara ve Kırıkkale- Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, güzergah üzerindeki bölgelerde trafiğin akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı

ABD'de bir uçak kazası daha! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'daki yangın faciası soruşturmasında karar!
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar

Gazze'ye yardım götüren gemi için İsrail'den yeni hamle
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi

Herkes merak ediyordu! Osimhen'den Al Hilal'in teklifine cevap
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti! Şampiyon Olympiakos

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u olaylı seriyi kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.